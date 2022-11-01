أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 1-11-2022

استقرت أسعار العملات العربية في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن تباينت في تعاملات الأمس إذ صعد سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي بقيمة تراوحت من 24 إلى 26 قرشًا مقابل الجنيه المصري، فيما هبط مستوى صرف الدينار الكويتي بقيمة 34 قرشًا، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن بنكي مصر والأهلي على مدار اليوم.

أسعـــــــــــار العملات العربية مقابل الجنية المصري.



بنك مصر

انخفض سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، وفقًا لبنك مصر، حيث نزل سعر الشراء ليسجل 74.1502 جنيه، كما هبط سعر البيع إلى 77.2463 جنيه.

البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي هبوطًا أمام الجنيه المصري ليبلغ 74.2312 جنيه للشراء، وتراجع سعر البيع عند 77.2463 جنيه، وفقًا للبنك الأهلي المصري.

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بنك مصر

. صعد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في سعر الشراء ببنك مصر ليسجل 6.4961 جنيه، كما ارتفع سعر البيع عند 6.5069 جنيه.

البنك الأهلي المصرى



وفي البنك الأهلي المصري، صعد سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، حيث زاد سعر الشراء إلى 6.4901 جنيه، كما سجل سعر البيع ارتفاعًا عند 6.5069 جنيه.

الريال السعودي في «بنك مصر – البنك الأهلي المصري»

بنك مصر

صعد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، حيث ارتفع الشراء اليوم ليسجل 6.3370 جنيه، كما بلغ سعر البيع 6.3598 جنيه، وفقًا لبنك مصر.

البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي اليوم، صعودًا في سعر الشراء عند 6.3333 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر البيع عند 6.3598 جنيه للبيع.