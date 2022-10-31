أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 1-11-2022

استقرت أسعار الدولار في البنوك في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل متوسط صرف العملة الخضراء إلى 24.07 جنيها للشراء، و24.17 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي القطري

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي القطري: اليوم الاٍثنين 31-10-2022 ،عند سعر 24.10 جنيه للشراء، 24.20 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: اليوم الاٍثنين 31-10-2022 عند سعر 24.10 جنيه للشراء، 24.20 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: اليوم الاٍثنين 31-10-2022 عند سعر 24.10 جنيه للشراء، 24.20 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك المشرق

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق:اليوم الاٍثنين 31-10-2022 عند سعر 24.10 جنيه للشراء، 24.20 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه: اليوم الاٍثنين 31-10-2022 عند سعر

24 جنيها للشراء، 24.1 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: اليوم الاٍثنين 31-10-2022 عند سعر 24 جنيها للشراء، 24.1 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: اليوم الاٍثنين 31-10-2022 عند سعر 23.9 جنيه للشراء، 24 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الافريقي الدولي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي: اليوم الاٍثنين 31-10-2022 عند سعر 23.95 جنيه للشراء، 24.05 للبيع.

سعر الدولار



سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: اليوم الاٍثنين 31-10-2022 عند سعر 24.10 جنيه للشراء، 24.20 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

حقق سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان مقابل الجنيه المصري: اليوم الاٍثنين 31-10-2022 عند سعر 24.15 جنيه للشراء، و24.25 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي:اليوم الاٍثنين 31-10-2022 عند سعر 24.15 جنيه للشراء، 24.20 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: اليوم الاٍثنين 31-10-2022 عند سعر 23.9 جنيه للشراء، 24 للبيع.