أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-11-2022.. تراجع جديد بسعر المعدن الأصفر

تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليخسر جرام الذهب عيار 21 بنحو 3 جنيهات بضغط من التراجع في البورصة الدولية للمعدن الأصفر.

أسعار الذهب الأن :





سعر الذهب عيار ٢١: 1210 جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤: 1382.75 جنيه

سعر الذهب عيار ١٨: 1037.25 جنيه

سعر الذهب عيار ١٤: 806.75 جنيه

سعر جنيه ذهب 9689 جنيه

أسعار الذهب عالميًا:

تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على USD1،638.85 للأونصة بتراجع بنسبة 0.36%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إنخفاض USD1،636.25 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1636.25 والمقاومة على USD1674.00.

عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.74% للمتاجرة به على USD111.42.

في الوقت نفسه على كومكس، هبط سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 0.01% لتتم المتاجرة به على USD19.15 للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 1.41% لتتم المتاجرة به على USD3.38 للرطل.