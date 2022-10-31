حالة الطقس غدا الثلاثاء 1-11-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 1-11-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 1-11-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة، وهي على النحو التالي:-

حالة الطقس غدا

الطقس يكون مائل للحرارة نهارا على شمال الصعيد والقاهرة، والوجه البحري، حار على جنوب البلاد، معتدل على السواحل الشرقية والغربية.

وتنخفض درجات الحرارة بقيمة تتراوح بين 6 لـ7 درجات خلال ساعات الليل المتاخرة، ويسود طقس مائل للبرودة حتى بداية الصباح الباكر، وتسجل درجات الحرارة الصغرى على مدن ومحافظات الجمهورية 19 إلى 20 درجة مئوية.

شبورة مائية وأمطار

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عنها، أنّ الشبورة المائية تظهر في الصباح الباكر على الطرق السريعة والقريبة من الأماكن الزراعية والسطحات المائية والطرق الصحراوية بين المحافظات، والطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل ومحافظات القناة ووسط سيناء ومحافظات شمال الصعيد، مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والسلوم والدقهلية والعلمين، والإسكندرية، وعلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، ومحافظات السويس وبورسعيد والإسماعلية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فهي كما يلي:-

القاهرة 26 - 20

العاصمة الإدارية 26 - 20

6 أكتوبر 26 - 19

بنها 26 - 19

دمنهور 25 - 19

كفر الشيخ 25 - 19

المنصورة 25 - 19

دمياط 25 - 20

بورسعيد 25 - 20

الإسماعيلية 27 - 19

السويس 26 - 20

الزقازيق 26 - 19

شبين الكوم 26 - 19

طنطا 27 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26 - 20

العلمين الجديدة 26 - 19

وادي النطرون 26 - 19

مطروح 24 - 16

السلوم 23 - 15

سيوة 26 - 14

العريش 27 - 20

رفح 27 - 19

الطور 27 - 20

كاترين 22 - 11

رأس سدر 29 - 20

نخل 26 - 15

طابا 26 - 20

نويبع 27 - 22.

حلايب 29 - 23

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 30 - 22

مرسى علم 30 - 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28 - 17

المنيا 28 - 17

أسيوط 28 - 16

سوهاج 29 - 18

قنا 30 - 19

الأقصر 31 - 19

أسوان 31 - 19

الوادي الجديد 29 - 16

أبو سمبل 31 - 20

أبو رماد 30 - 22

رأس حدربة 28 - 23