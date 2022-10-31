لماذا يستمر الناس في اللعب على الإنترنت رغم مخاطره؟

يمكن أن تكون المراهنات الرياضية أو سباقات الهجن نشاطًا ترفيهيًا لكثير من الناس. وقد يقامر البعض من أجل المتعة، ولكن من ناحية أخرى، قد يقامر البعض لكسب المال منها. ومع ذلك، يفشل بعض هؤلاء الأشخاص الذين ذكرناهم أعلاه في التوقف عن هذا السلوك عندما يتعين عليهم التوقف عن اللعب.

سنشرح في هذه المقالة سبب استمرار الناس في اللعب على الإنترنت عندما يكون ذلك محفوفًا بالمخاطر. إذا كنت مهتمًا بذلك وأكثر، فاستمر في القراءة!

يحرص الكثيرون على معرفة المزيد حول ممارسة ألعاب الإنترنت والمراهنات المحظورة في البلاد الاسلامية والعربية بمسؤولية، ويقع البعض ضحايا للمقامرة الغير مسئولة، لكن بسبب التطور التكنولوجي أصبح متاح أمام من يرغبون في ألعاب الإنترنت الذين تحظر بلدانهم أن يلعبوا في الكازينوهات الأرضية قائمة أفضل الكازينوهات على الإنترنت وبعض منصات النافسة الرياضية الاخرى مثل سباق الهجن، وتوقعات المباريات.

لماذا يقبل الناس على اللعب أون لاين؟

يمكن لأي شخص أن يبدأ اللعب من أجل الاستمتاع والبدء في الفوز على الفور. ثم يواصلون اللعب على أمل الفوز مرة أخرى والاستمتاع بنفس المشاعر الإيجابية. ومع ذلك، قد تبدأ دورة الهوس بالرهان عندما يخسرون، خاصة إذا كانوا سيكسبون وقتًا كبيرًا. قد يجد الأشخاص الذين مروا بفترات عصيبة في حياتهم العزاء في. قد يرغب بعض الأفراد في نسيان مشاكلهم مع المال أو العلاقات بشكل عام. قد يبدأ الآخرون في المقامرة لأنهم يتوقون إلى الرفقة ويعانون من الوحدة. الأشخاص الذين نشأوا في منازل يعاني فيها أحد الوالدين أو الأجداد من مشكلة القمار هم أكثر عرضة لأن يصبحوا مدمنين على القمار. غالبًا ما يكون للمقامرين أربعة دوافع أساسية. قد يساعدك هذا في فهم كيف يمكن أن تصبح المقامرة إدمانًا وسبب صعوبة الإقلاع عن التدخين.

4 أسباب لماذا يقامر الناس

لأسباب اجتماعية - قد يكون هذا بسبب ما تفعله مجموعة الأصدقاء عندما يجتمعون أو لأنه يعزز متعة التجمع الاجتماعي. يجد بعض الناس صعوبة في رفض مثل هذه التجمعات. حسنًا، إنه ممتع!

لكسب المال - لأن شخصًا ما قد يستمتع بتخيل ما سيفعله إذا فاز باليانصيب، أو لأن الفوز سيغير أسلوب حياته. في حين أنه من الجيد جني الأموال من المقامرة، فمن المهم جدًا ألا تفقد الخيط.

لأغراض التسلية - لأن الناس قد يستمتعون بالإحساس، أو يرغبون في تجربة الاندفاع أو "الانتشاء"، أو لمجرد أنه يجعلهم يشعرون بالرضا أثناء المقامرة. التعامل مع مشاكلهم - لأنه يساعد عندما يكون الشخص قلقًا أو مكتئبًا، أن ينسى مشاكله، لأنه يشعر بمزيد من الثقة، أو قد يستخدم المقامرة كآلية للتكيف.

فقط لأنك تلعب، لا يعني أن لديك مشكلة قمار. ومع ذلك، من الأفضل دائمًا اتخاذ الاحتياطات أثناء المقامرة. هناك بعض النقاط التي يجب الانتباه إليها. قمنا بتجميع هذه النقاط من أجلك. قد تساعدك هذه النصائح على المقامرة بمسؤولية أكبر.

استخدم فقط ما يمكنك تحمل خسارته عندما تراهن

التزم بميزانية الترفيه االأسبوعية تجنب استخدامها لهاتفك أو استئجارها. إذا راهنت بأكثر مما تستطيع، فسيكون لذلك عواقب.

حدد ميزانيتك

قبل أن تبدأ اللعب، حدد المبلغ الذي يمكنك أن تخسره. عندما ذهب، انتهى! إذا نجحت، فاعتبر نفسك محظوظًا، لكن لا تثبط عزيمتك إذا لم يستمر حظك الجيد.

ضع حدًا زمنيًا مسبقًا

عندما تقوم بالمقامرة، من السهل أن تضيع الوقت. اضبط مؤقتًا أو منبهًا، وعندما يرن، توقف! من المحتمل أنك ستخسر المزيد من الأموال كلما طالت مدة المقامرة.

تجنب القمار إذا كنت تشعر بالضيق أو الانزعاج

قد يكون اتخاذ القرارات عندما تكون تحت ضغط أو ضائقة عقلية أكثر صعوبة. تأكد من أنك تراهن فقط عندما تكون في حالة ذهنية إيجابية وعقلانية.

اعتدال في لعب القمار والأنشطة الأخرى

من غير المحتمل أنك ما زلت تلعب من أجل المتعة فقط عندما تصبح هي الشكل الوحيد للتسلية، وقد تصبح لعبتك مشكلة. تأكد من أن المقامرة ليست هوايتك الوحيدة.

لا تحضر البنك أو بطاقتك الائتمانية معك

هذه طريقة ذكية لحماية حد إنفاقك ومنع التواجد في "اللحظة" من إفساد حكمك.

خذ فترات راحة متكررة

قد تجعلك المقامرة المستمرة تنسى الوقت والمنظور. على فترات منتظمة، اخرج من المنزل لاستنشاق الهواء النقي أو تناول وجبة خفيفة.

تجنب تناول الكحول

قد يضعف الكحول حكمك، وأفضل خط دفاع لك ضد ترك المقامرة يخرج عن السيطرة هو الحكم السليم.

استنتاج

تحمل العاب المراهنة مخاطرها الخاصة، ولكن إذا اتبعت نصيحتنا وقمت بمسؤولية، فلن تضطر إلى القلق بشأن هذه المخاطر. لاتخاذ الاحتياطات، يمكنك تقييد ميزانيتك، أو تعيين حد زمني لنفسك.