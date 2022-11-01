خيتافي يخطف انتصارا مثيرا من إلتشي في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
خيتافي والتشي
خيتافي والتشي

أسدل الستار على الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني بمواجهة قوية بين خيتافي ونظيره إلتشي.

 

خيتافي يخطف انتصارا مثيرا من إلتشي في الدوري الإسباني

 

وتنفس خيتافي الصعداء وعمق جراح مضيفه إلتشي، عندما تغلب عليه 1-صفر الإثنين، في ختام المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

 

ويدين خيتافي بفوزه إلى مهاجمه التركي إينيس أونال، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 55.

 

ولعب خيتافي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 79، إثر طرد مدافعه البديل الفرنسي جوردان أمافي، لتلقيه الإنذار الثاني في مدى 7 دقائق.

 

ودخل أمافي في الدقيقة العاشرة عقب إصابة الأوروجوياني داميان سواريس.

 

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وحصل إلتشي على ركلة جزاء في الدقيقة 87 أهدرها مهاجمه الأرجنتيني لوكاس بوي، حيث تصدى لها حارس المرمى دافيد سوريا.

 

وهو الفوز الثالث لخيتافي هذا الموسم والأول بعد فوزيه المتتاليين على ريال سوسيداد 2-1 وأوساسونا 2-صفر، في المرحلتين الخامسة والسادسة.

 

وتخلص خيتافي من المركز السابع عشر وصعد إلى المرتبة 14 برصيد 13 نقطة، فيما بقي إلتشي في المركز الأخير برصيد 4 نقاط بخسارته الثامنة هذا الموسم، علما أنه الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز في الدوري حتى الآن.
 

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