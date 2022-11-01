موعد مباراة تريزيجيه المقبلة في بطولة الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يجهز الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون لمواجهة نظيره فريق فرينكفاروزي، مساء يوم الخميس القادم الموافق الثالث من شهر نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فرينكفاروزي على نظيره فريق طرابزون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي.

موعد مباراة طرابزون وفرينكفاروزي

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون نظيره فريق فرينكفاروزي مساء الخميس القادم الموافق الثالث من شهر نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ويطلق الحكم صافرة بداية مباراة طرابزون وفرينكفاروزي مساء الخميس، عند تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون وفرينكفاروزي

وتنقل أحداث مباراة طرابزون وفرينكفاروزي مساء الخميس، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر bein sports hd 3.

