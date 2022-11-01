"أحبائي رجائي أن تتذكروني في يوم".. آخر منشور للشيف أسامة قبل رحيله

توفي الشيف أسامة اليوم الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر لعام 2022، بعد معاناته مع المرض، وفقا لما أعلنته الصفحة الشخصية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

أخر منشور للشيف أسامة السيد قبل رحيله

كتب قبل رحيله تغريدة عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "أحبائي رجائي أن تتذكروني في يوم.. أنا في أمسّ الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدى الرحمن".

وقال: "تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوة خلال رحلتنا سوا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء".

وتابع: مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة.

وأضاف: "منذ بدايتي من خلال الراديو والتلفزيون وبعدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كان هدفي أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه وأتعلمه لأكون جزءًا من حياتكم اليومية وأخدم الإنسانية.. شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم".

مقدم برنامج تلفزيوني

تألق الشيف أسامة في المطبخ وابتكر أفضل الأكلات وقدمها للجمهور من خلال برنامجه التلفزيوني، وذيع صيته في كثير من البلدان.

البرامج التي قام بتقديمها

الشيف أسامه حرص على تقديم برنامج الطبخ بطريقة خاصة ومميزة ذات طابع خاص، حيث قدم في 1991 قدم الشيف أسامة السيد برنامجا بعنوان «بالهنا والشفا» على شاشة MBC السعودية وANA الأمريكية، إذ كان أول برنامج طبخ يقدم على الفضائيات العربية، ثم قدم برامج أخرى منها «مطبخ سي السيد» سنة 2002 على شاشة قناة «دريم»، ثم برنامج «مع أسامة أطيب» سنة 2004 على شاشة تليفزيون دبي، وفي سنة 2015 بدأ تقديم برنامج «من مطبخ أسامة» على شاشة «CBC سفرة».

معلومات عن الشيف أسامة السيد

أسامة السيد.. هو شيف مصري

مستشار تغذية ومؤلف ومقدم برامج تلفزيونية

نائب رئيس جمعية الشيفات المصريين

يعد أحد أشهر الطهاة في العالم العربي

لديه خبرة أكثر من 30 عاما في مجال الطهي.

ولد الشيف أسامة السيد في القاهرة

بدأ اهتمامه بالطهي من طفولته والذي أختاره كمهنة فيما بعد

له العديد من برامج الطبخ الشهيرة في الوطن العربي منها «مع أسامة أطيب، مطبخ سي السيد ومطبخ أسامة».