فرمان كولر.. الأهلي يتخلص من حسين الشحات

الفجر الرياضي
حسين الشحات
حسين الشحات

 

 

يسعى مسئولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، خلال الفترة الحالية للعمل على فلترة قائمة الفريق الأول لكرة القدم عن طريق إعارة بعض اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة والتعاقد مع لاعبين جُدد وتدعيم صفوف الفريق.

 

الأهلي يدرس إعارة الشحات

 

وكشفت مصدر داخل النادي الأهلي، على أن إدارة القلعة الحمراء تسعى لإعارة حسين الشحات جناح الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل.

 

txt

أول تعليق من حسين الشحات بعد فوز الأهلي بالسوبر المصري

txt

عاجل.. تطور مفاجئ بشأن مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

 

وأكد المصدر على أن حسين الشحات، قد سقط من حسابات مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، خاصة بعد استبعاده من قائمة مباراة السوبر أمام الزمالك، وهو ما دفع النادي للتفكير في إعارته بيناير المقبل والاستفادة ماديًا قبل نهاية عقده.

 

الأهلي يتوج بطلا للسوبر المصري

 

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد تمكن من التتويج بلقب السوبر المصري بعد الفوز على حساب نظيره نادي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.
 

حسين الشحات الأهلي اخبار الأهلي كورة الاهلي الأهلي اليوم

مواد متعلقة

عاجل.. كولر يعيد نجم الأهلي إلى التشكيل الأساسي أمام الداخلية

عاجل.. تطور مفاجئ بشأن مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة الشيف أسامة السيد بعد صراع مع المرض

عاجل..التموين: السماح لبعض الشركات بطرح أزر بالاسواق بأعلي من السعر الالزامي

عاجل.. الموت يفجع سيد معوض نجم الأهلي السابق

بعد خسارة السوبر.. فيريرا يوجه ضربة موجعة إلى نجم الزمالك

عاجل.. التجارة الدخلية: تداول الذهب بالبورصة السلعية

مباراة الإياب.. بيراميدز يواجه بطل النيجر في الكونفدرالية على استاد القاهرة

عاجل.. الأهلي يقرر الطعن على قرار اتحاد الطائرة بشان مريم مصطفى

مفاجأة.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير