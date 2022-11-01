فرمان كولر.. الأهلي يتخلص من حسين الشحات

يسعى مسئولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، خلال الفترة الحالية للعمل على فلترة قائمة الفريق الأول لكرة القدم عن طريق إعارة بعض اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة والتعاقد مع لاعبين جُدد وتدعيم صفوف الفريق.

الأهلي يدرس إعارة الشحات

وكشفت مصدر داخل النادي الأهلي، على أن إدارة القلعة الحمراء تسعى لإعارة حسين الشحات جناح الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل.

وأكد المصدر على أن حسين الشحات، قد سقط من حسابات مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، خاصة بعد استبعاده من قائمة مباراة السوبر أمام الزمالك، وهو ما دفع النادي للتفكير في إعارته بيناير المقبل والاستفادة ماديًا قبل نهاية عقده.

الأهلي يتوج بطلا للسوبر المصري

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد تمكن من التتويج بلقب السوبر المصري بعد الفوز على حساب نظيره نادي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.

