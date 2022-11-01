معلومات عن الشيف أسامة السيد.. من أمهر الطهاة في الوطن العربي

رحل عن عالمنا الشيف أسامة السيد صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع استمر مع المرض، وبدأت التعليقات تنهال حزنا على رحيله فهو يعد من أمهر الطهاة في الوطن العربي، حيث ذيع صيته بعد تقديمه أبرز وأهم برامج الطبخ في عبر الفضائيات.

من هو الشيف أسامة السيد

أسامة السيد هو شيف وطاهي مصري مشهور بشكل كبير، شارك في العديد من البرامج التلفزيونية

حقق شهرة كبيرة خلال مسيرته المهنية التي استمرت بما يقارب ثلاثة عقود من الزمن.

مولده ونشأته

وُلد الشيف أسامة عبد المحسن السيد 1957 بالقاهرة، وهو يعتبر من اشهر مستشاري التغذية في الوطن العربي والعالم، ومؤلف ومقدم برامج تلفزيوني.

زواجه وأولاده

تزوج الشيف اسامة السيد منذ سنوات طويلة من امرأة مصرية، ولديه ثلاث ابناء هم سارة وعمر وادم.

أهم أعماله

عمل أسامة كنائب رئيس جمعية الشيفات المصريين، وقام بتقديم برنامج بالهنا والشفا عام 1991 على قنوات إم بي سي وANA الأمريكية والذي يعد أول برنامج طبخ يقدم على الفضائيات العربية، ثم قدم برامج أخرى منها مطبخ سي السيد عام 2002 على قناة دريم المصرية،ثم برنامج مع أسامة أطيب عام 2004 على تلفزيون دبي، وفي عام 2015 بدأ في تقديم برنامج من مطبخ أسامة على قناة سي بي سي سفرة.

مسيرته العملية

سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980، وحصل على الجنسية الامريكية إلى جانبة المصرية، وبدأ العديد من المناصب حيث عمل رئيسًا للطهاة في مطعم "Serbian Crown" الشهير بواشنطن العاصمة، ثم تدرج ليصبح رئيسًا للطهاة ومسئولًا عن المطبخ عام 1983 في شركة "Braun’s Fine Caterers"، وهي أحد أهم شركات الحفلات في واشنطون وهي الشركة المسئولة عن تحضير وإعداد الحفلات الخاصة للبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية وغيرها، ثم أصبح مسئول عن إعداد مأدب على شرف الرئيس الأمريكي ونائبه.

في عام 1986 شارك في تأسيس شركة Hyatt Management Group والتي كانت تدير عدة مطاعم وشركات متخصصة في الحفلات بأمريكا، وأسس مؤسسة السيج عام 1988 المتخصصة في إنتاج برامج وكتب الطهي في مختلف دول العالم.

مؤلفاته في الطبخ

حصل أسامة على العديد من الجوائز والشهادات والتراخيص العالمية في مجال الطهي، ولديه 3 مؤلفات أبرزها بالهنا والشفا عام 2001 والذي لاقى رواجًا كبيرًا وصدر في 7 طبعات.

وحصل أسامة السيد على درجة C.E.C (شيف تنفيذي معتمد) من الاتحاد الأمريكي للطهاة، ثم عمل كمستشار للعديد من الشركات العالمية ومنها براون وكينوود المحدودة وبيبسي وغيرها.