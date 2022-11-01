الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي: مصر تشهد طفرة في مجال ريادة الأعمال

انطلقت اليوم فعاليات معرض ومؤتمر "ويب ساميت Web Summit" والمُنعقد خلال الفترة من 1-4 نوفمبر بمدينة لشبونة بالبرتغال بمشاركة بعثة مصرية رسمية تضم 12 شركة عارضة و11 شركة زائرة بممثلين عن هذه الشركات من رواد الأعمال والمؤسسين.



وتشارك البعثة المصرية تحت جناح مصري برعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية.



ويستقطب معرض ومؤتمر "ويب ساميت" أكثر من 90 ألف زائر من 160 دولة و1200 متحدث كما يضم أكثر من 850 مستثمر في مجال التكنولوجيا، ويحتضن أكثر من 1500 شركة ناشئة مبتكرة من مختلف دول العالم.



وتعقيبًا على هذه المشاركة، أكد المهندس/ خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي على ضرورة وأهمية المشاركة المصرية في دورة هذا العام والتي تعتبر من أكبر المشاركات المصرية في مؤتمر لشبونة، مشيرًا إلى أهمية المعرض بالنسبة للشركات الناشئة باعتباره واحدًا من أبرز المعارض الذي تشارك فيه الشعبة بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وفي إطار حرص الشعبة على توسيع قاعدة المستفيدين من الشركات من المعارض والمحافل الدولية.

وتابع خليل قائلًا: إنه بفضل توجيهات القيادة السياسية والاهتمام الملحوظ من الدولة المصرية بالشركات الناشئة وراء مشاركتنا بهذا الحجم، خاصة وأن مصر تشهد طفرة في مجال ريادة الأعمال حيث يحقق قطاع الشركات الناشئة القائمة على الابتكار التكنولوجي معدلات نمو غير مسبوقة مع الاهتمام المتزايد من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات التمويلية والمنظمات المتخصصة في رعاية واحتضان وتسريع الأعمال والمشروعات المبتكرة الناشئة.

أضاف خليل أن أبرز الشركات العارضة هي:

ISchool،KoraStats، ILLA، Appgain، Wuilt، Fab-Minds، Zeal، CirclePay، AMWAL، Swft،ElGameya

بينما تضم قائمة الشركات الزائرة هذا العام أحد عشر شركة وهم:

TechieMatter، CyberTalents، Sprints، dKilo، PayMint، Esaal Consultant LLC، Read to Lead، Pharmacy Marts، Innovolve Iqraaly، UNLOCK،SIGMA FIT.

وأوضح خليل: "تسعى الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا و"إيتيدا" من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز مكانة مصر الدولية في مجالات ريادة الأعمال القائمة على الابتكار والترويج لمقومات قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة المزدهر واستعراض الحوافز والمزايا التي تتمتع بها مصر في هذا المجال بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع وتوسيع قاعدة صناديق رأس المال المخاطر ومؤسسات التمويل الدولية والمنصات المتخصصة في دعم رواد الأعمال في مصر".