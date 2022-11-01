بسبب هالاند.. نجم ليفربول يتعرض للتنمر وغضب جماهيري يقربه من الرحيل

الفجر الرياضي
هالاند
هالاند

يواجه أحد نجوم فريق ليفربول الإنجليزي، العديد من حملات الغضب والهجوم في الفترة الأخيرة، بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ وعدم ظهوره حتى الآن بالمستوى المطلوب منه منذ قدومه في الصيف الماضي.

 

- هالاند يتسبب في الهجوم على نونيز

 

وتشهد الفترة الأخيرة حملات هجوم على المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز، نجم فريق ليفربول، بعد مواصلة مسلسل التراجع الفني وإهدار الأهداف الذي أصبح يكلف الفريق نزيف نقاط مستمر.

 

وجاءت حملة الانتقاد الأخيرة القوية عقب خسارة الريدز أمام ليدز يونايتد في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، والذي أضاع بها نونيز فرصتين مؤكدين للتسجيل من الانفراد بمرمى المنافس.

 

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- جماهير ليفربول تستعين بهالاند لإحراج نجم الريدز

 

ونشرت بعض الجماهير آراء سلبية عن تقييم نونيز الذي جاء بمبلغ ضخم يقترب من 100 مليون يورو، ولكن لا يوجد نا يدل علي أحقيته في هذه القيمة، مقارنتا بهداف الدوري النرويجي إيرلينج هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي والذي يتقاضى راتب أعلى من نونيز بشئ بسيط.

 

ونشر أحد المشجعين عبر تويتر مؤكدا، أن يعتبر المهاجم الأوروجواياني من أضعف المهاجمين الذين انضموا إلى الفريق مؤخرا، كما ذكر مشجع اخر توبته يؤكد لها أن لا يعقل أن تكون قيمة اللاعب مثل ذلك مقارنتا بهالاند الذي يتصدر كل الترتيبات مؤخرا.
 

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