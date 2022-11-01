موعد مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن اليوم الثلاثاء 1-11-2022 في دوري أبطال أووربا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
برشلونة وفيكتوريا
برشلونة وفيكتوريا بلزن

ستكون الأنظار مصوبة نحو ملعب نادي فيكتوريا بلزن مساء اليوم الثلاثاء حيث ينتقل برشلونة للعب هناك آخر مواجهاته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

 

موعد مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن


ويستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيكتوريا بلزن نظيره فريق برشلونة مساء اليوم الثلاثاء الموافق الحادي من شهر نوفمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.


ومن المنتظر أن يطلق الحكم صافرة بداية مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن مساء اليوم الثلاثاء، عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

 

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موعد مباراة برشلونة القادمة في بطولة الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن


وتنقل أحداث مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر بي إن سبورتس 3.


الجدير بالذكر أن نادي برشلونة ودع بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، وللمرة الثانية على التوالي مانحًا بطاقة التأهل لكل من بايرن ميونخ وإنتر ميلان، منتقلًا الفريق الكتالوني لبطولة الدوري الأوروبي.
 

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