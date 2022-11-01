أحمد آل علي يشيد بتوصيات المؤتمر الاقتصادي: الرئيس السيسي يحرص على الارتقاء بالوطن

الاقتصاد
أحمد آل علي
أحمد آل علي

أشاد رجل الأعمال أحمد آل علي، رئيس شركة فيرست كابيتال للاستثمار، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية في ختام المؤتمر الاقتصادي والتي تؤكد على تشجيع الصناعة ودعم الاستثمارات والقطاع الخاص والتي تعبر عن وجود إرادة سياسية لمعالجة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في مصر. 
وأكد «آل علي» على تقديره وتفاؤله بقرارت السيد الرئيس وبالتوصيات الناتجة عن المؤتمر التي تعمل على زيادة الانتاج والصادرات التي ستغير مسيرة الحياة الاقتصادية في مصر.
وطالب رجل الأعمال الإماراتي، بعدم قيام أي جهة في الجهاز الإداري للدولة بفرض أي رسوم جديدة على المستثمرين دونَ الحصول على موافقة مُسبقة من مجلس الوزراء.
وأعرب أحمد آل علي عن فخره باستضافة مصر للمؤتمرات الدولية وآخرها مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ.

المستثمرين القطاع الخاص رئيس جمهورية مصر العربية الجهاز الإداري للدولة مجلس الوزراء

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