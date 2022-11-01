مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان بث مباشر اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا live

يتحدى نادي إنتر ميلان نظيره بايرن ميونخ مساء اليوم في قمة كبيرة في ختام مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان بث مباشر اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان اليوم

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

بورتو × أتلتيكو مدريد، تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

باير ليفركوزن × كلوب بروج، تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

شاهد مباراة انتر ميلان وبرشلونة اليوم من هنا



بايرن ميونخ × إنتر ميلان، تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.



ليفربول × نابولي، تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

أولمبيك مارسيليا × توتنهام، تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

رينجرز الاسكتلندي × أياكس أمستردام، تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

برشلونة × فيكتوريا بلزن، تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

سبورتنج لشبونه × فرانكفورت، تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

