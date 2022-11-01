ميسي يحقق رقما قياسيا مع باريس سان جيرمان

الفجر الرياضي
ميسي
ميسي

شهد فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان هذا الأسبوع، على تروا (4-3)، تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث سجل هدفًا وصنع آخر وذالك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الفرنسي.

 

ميسي يحقق رقما قياسيا مع باريس سان جيرمان


وحسب شبكة "سكواكا " للإحصائيات، فإن اللاعب الأرجنتيني بات أول لاعب في الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى يقدم 10 تمريرات حاسمة خلال الموسم الجاري.

 

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ويعد ليو أكثر اللاعبين إحرازا للأهداف من خارج منطقة الجزاء منذ موسم 2018-2017 بواقع 38 هدفًا، ويأتي بعده كيفين دي بروين برصيد 19 هدفًا.


وقالت شبكة " أوبتا " للإحصائيات، أن ليو ميسي وصل إلى 10 تمريرات حاسمة في 12 مباراة بالدوري هذا الموسم، محققًا أسرع معدلاته خلال مسيرته.
 

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