شهد فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان هذا الأسبوع، على تروا (4-3)، تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث سجل هدفًا وصنع آخر وذالك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الفرنسي.

ميسي يحقق رقما قياسيا مع باريس سان جيرمان



وحسب شبكة "سكواكا " للإحصائيات، فإن اللاعب الأرجنتيني بات أول لاعب في الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى يقدم 10 تمريرات حاسمة خلال الموسم الجاري.



ويعد ليو أكثر اللاعبين إحرازا للأهداف من خارج منطقة الجزاء منذ موسم 2018-2017 بواقع 38 هدفًا، ويأتي بعده كيفين دي بروين برصيد 19 هدفًا.



وقالت شبكة " أوبتا " للإحصائيات، أن ليو ميسي وصل إلى 10 تمريرات حاسمة في 12 مباراة بالدوري هذا الموسم، محققًا أسرع معدلاته خلال مسيرته.

