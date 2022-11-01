عاجل.. التجارة الدخلية: تداول الذهب بالبورصة السلعية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ونائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة تستعد لادراج الذهب ضمن قائمة السلع التى من المستهدف التداول عليها بالبورصة السلعية قبل نهاية 2022.

واضاف خلال تصريحات صحفية، على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي لتقديم خدمات إلكترونية خلال الفروع، أن مصر من اكبر البلاد في تجار الذهب إذا يبلغ حجم التداول عليه 2 مليار دولار وزاد الاقبال على شرائه في الفرة الاخيرة للتحوط من التضخم، مشيرا إلى ان تداوله بالبورصة السلعية سيكون بالتنسيق مع البنك المركزي.