قبل مونديال الأندية... فلامنجو يوجه رسالة لريال مدريد

سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على تتويج فلامنجو البرازيلي ببطولة كأس كوبا ليبرتادورس لعام 2022 بعد الفوز على حساب أتلتيكو بارانينسي منافسه في الدوري البرازيلي بهدف نظيف في النهائي الذي أقيم في الإكوادور.

فلامنجو يوجه رسالة لريال مدريد





وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن فلامنجو عاد للتتويج بالبطولة بعد غياب 3 سنوات، حيث كان وقتها قد فاز باللقب على حساب ريفر بليت ولكنه عاد من جديد لمنصات التتويج في عام 2022.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن نجوم فلامنجو احتفلوا بالبطولة بتوجيه رسالة تهديد وتحدي لريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا قبل كأس العالم للأندية 2023 والذي لم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إذا كان سيقام أم سيتم إلغاء تلك النسخة.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ماركوس براز نائب رئيس فلامنجو قال أثناء نشوة الانتصار واحتفالات اللاعبين: "ريال مدريد، يمكنك انتظارنا، سيأتي وقتك". وذلك في تهديد واضح لإمكانية مواجهة مباشرة بين الفريقين في نهائي كأس العالم للأندية إذا أقيم بالفعل.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه عندما لعب فلامنجو نهائي كأس العالم للأندية في عام 2019 كان قد خسر أمام ليفربول بصعوبة بهدف نظيف سجله البرازيلي روبرتو فيرمينو في الوقت الإضافي.

