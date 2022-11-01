مانشستر يونايتد يراقب موهبة من الدوري الفرنسي

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي سيراقب أحد نجوم ستاد رين الفرنسي في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

 

نجم ستاد رين على رادار مانشستر يونايتد
 


وأكد الصحفي البريطاني إد آرونز أن الغاني كمال الدين سليمان نجم ستاد رين يجذب الأنظار له من أكبر أندية أوروبا من أجل الحصول علي خدماته بما في ذلك مانشستر يونايتد.

 

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وألمح إد آرونز أن كمال الدين سليمان البالغ من العمر 20 عاما إنضم إلى ستاد رين ويمكن أن يقدم مستوي لافت للأنظار مع منتخب بلاده في المجموعة التي تضم كلا من البرتغال وأوروجواي وكوريا الجنوبية.


وأوضح إد آرونز أن قدرات كمال الدين سليمان مثيرة للغاية، حيث كان يلعب في الدنمارك وإنضم إلى رين في الصيف الماضي في صفقة قياسية مقابل 20 مليون يورو ويقدم في الدوري الفرنسي أداء جيد كما أنه جناح مثير للغاية.


وأفاد إد آرونز بأن سليمان سيدعم خيارات مانشستر يونايتد الهجومية ولكن قدومه للفريق سيثير الشكوك بشأن مستقبل أكثر من لاعب شاب أبرزهم ديالو وبيليستيري.
 

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