يلا لايف Today بث مباشر مباراة انتر ميلان اليوم ضد بايرن ميونخ دون تقطيع.. رابط مشاهدة ماتش انتر والبايرن الآن Kora Goal كورة ستار Bayern

بحثا عن المتعة سيتوجه الملايين نحو متابعة مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال التقرير، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات الجولة الأخيرة، وبعد مرور خمس جولات من دور المجموعات.

وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا كالتالي:-

محمد صلاح (ليفربول): 6

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 6

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 5

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 5

ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان): 4

ليروي ساني (بايرن ميونخ): 4

بلينجهام (بروسيا دورتموند): 4

جيوفاني سيميوني (نابولي): 4

تيريمي (بورتو): 4

راسبادوري (نابولي): 4

موعد انطلاق الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تهل علينا أحداث الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر.

والجدير بالذكر أن فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا، يتم نقلها عبر شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في افريقيا والشرق الأوسط.