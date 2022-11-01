يلا شوت Bayern مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان الآن في دوري ابطال اوروبا 2022 رابط ماتش انتر NOW

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يبحث الملايين من المتابعين حول العالم عن واحدة من قمم اليوم الأول من الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا والتي تجمع بايرن ميونخ ونظيره إنتر ميلان اليوم.

وتأهل حتى الآن 12 فريق فقط لدور ال16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد مرور خمس جولات من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال التقرير الآتي، الفرق التي حجزت مقعدها في دور ال16 من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت الفرق المتأهلة كالتالي:-

نابولي الإيطالي- ليفربول الإنجليزي عن المجموعة الأولى.

كلوب بروج البلجيكي – بورتو البلجيكي عن المجموعة الثانية.

بايرن ميونخ الألماني – انتر ميلان الإيطالي عن المجموعة الثالثة.

تشيلسي الإنجليزي عن المجموعة الخامسة.

ريال مدريد الإسباني عن المجموعة السادسة.

مانشستر سيتي الإنجليزي عن المجموعة السابعة.

باريس سان چيرمان الفرنسي –

بنفيكا البرتغالي عن المجموعة الثامنة.

موعد انطلاق الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تهل علينا أحداث الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر.

والجدير بالذكر أن فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا، يتم نقلها عبر شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في افريقيا والشرق الأوسط.