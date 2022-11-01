يلا شوت Bayern مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان الآن في دوري ابطال اوروبا 2022 رابط ماتش انتر NOW

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة بايرن
مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وانتر

يلا شوت Bayern مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان الآن في دوري ابطال اوروبا 2022 رابط ماتش انتر NOW

يبحث الملايين من المتابعين حول العالم عن واحدة من قمم اليوم الأول من الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا والتي تجمع بايرن ميونخ ونظيره إنتر ميلان اليوم.

 

وتأهل حتى الآن 12 فريق فقط لدور ال16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد مرور خمس جولات من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

شاهد اللقاء من هنا

 

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال التقرير الآتي، الفرق التي حجزت مقعدها في دور ال16 من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

وجاءت الفرق المتأهلة كالتالي:-

 

نابولي الإيطالي- ليفربول الإنجليزي عن المجموعة الأولى.

كلوب بروج البلجيكي – بورتو البلجيكي عن المجموعة الثانية.

بايرن ميونخ الألماني – انتر ميلان الإيطالي عن المجموعة الثالثة.

 

txt

يلا شوت Goal Al Arab مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وانتر ميلان جودة عالية لايف live رابط جول العرب

txt

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان بث مباشر اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا live

تشيلسي الإنجليزي عن المجموعة الخامسة.

ريال مدريد الإسباني عن المجموعة السادسة.

مانشستر سيتي الإنجليزي عن المجموعة السابعة.

باريس سان چيرمان الفرنسي –

بنفيكا البرتغالي عن المجموعة الثامنة.

 

موعد انطلاق الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا

 

ومن المقرر أن تهل علينا أحداث الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر.

 

والجدير بالذكر أن فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا، يتم نقلها عبر شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في افريقيا والشرق الأوسط.

 

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وانتر ميلان مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان بث مباشر رابط مباشر مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان يلا شوت مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان

مواد متعلقة

يلا لايف Today بث مباشر مباراة انتر ميلان اليوم ضد بايرن ميونخ دون تقطيع.. رابط مشاهدة ماتش انتر والبايرن الآن Kora Goal كورة ستار Bayern

يلا شوت Goal Al Arab مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وانتر ميلان جودة عالية لايف live رابط جول العرب

الأكثر قراءة

يلا شوت Salah مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر في دوري ابطال اوروبا yalla shoot رابط ماتش الريدز Liverpool هدف صلاح Now

بث مباشر ليفربول ونابولي رابط يلا شوت الجديد yalla shoot new تعليق عربي دون تقطيع HD

آخر تطورات مفاوضات تجديد ثنائي الأهلي

عاجل.. كولر يعُلن قائمة الأهلي الرسمية لمواجهة الداخلية في الدوري المصري

عاجل.. وفاة الشيف أسامة السيد بعد صراع مع المرض

الفنانة شرين عبد الوهاب توقع على قرار علاجها برغبتها

عاجل- سر غياب إمام عاشور عن قائمة الزمالك أمام إنبي

تحذير وتنبيه.. عاجل من هيئة الأرصاد للمواطنين