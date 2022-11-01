لايف ستريم kora on مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان بث مباشر Bayern يلا شوت الجديد HD

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مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وانتر

لايف ستريم kora on مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان بث مباشر Bayern يلا شوت الجديد HD

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني مع نظيره إنتر ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر على ستاد "أليانز أرينا"، وذلك في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان

ويحتل الفريق البافاري صدراة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في خمسة لقاءات، بينما يحتل الفريق النيراتزوري وصافة نفس المجموعة برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة وخسارة أخرى.

 

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بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان

وتبدأ أحدث مباراة بايرن ميونيخ مع نظيره إنتر ميلان اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءّ بتوقيت السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات.

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان

تذاع مباراة بايرن ميونيخ أمام إنتر ميلان يوم الجمعة المقبل في إطار الجولة السادسة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

 

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