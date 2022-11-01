البورصة تربح 6.6 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

سجلت مؤشرات البورصة المصرية، ارباح في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بقيمة 6.6 مليار جنيه في راسماله السوقي؛ ليغلق عند مستوى 771.335 مليار جنيه.

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وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 11432 نقطة،.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3286 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات في السوق نحو 2 مليار جنيه بالتداول على 548 الف ورقه مالي من خلال تنفيذ 56 الف عمليه بيع وشراء.

وارتفع 82 سهم من اصل 198 سهم جري الداول عليهم بينما انخفض 42 سهم واستقر 74 سهم.