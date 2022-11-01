البورصة تربح 6.6 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

الاقتصاد
البورصة المصرية
البورصة المصرية

سجلت مؤشرات  البورصة المصرية،  ارباح في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بقيمة  6.6 مليار جنيه  في راسماله السوقي؛ ليغلق عند مستوى 771.335 مليار جنيه.

.

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 11432 نقطة،.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3286 نقطة.

 

وبلغ إجمالي قيم التداولات في السوق نحو 2 مليار جنيه بالتداول على 548 الف ورقه مالي من خلال تنفيذ 56 الف عمليه بيع وشراء.

 

وارتفع 82 سهم من اصل 198 سهم جري الداول عليهم  بينما انخفض 42 سهم  واستقر 74 سهم.

البورصة البورصة المصرية أخبار البورصة المصرية

الأكثر قراءة

عاجل- عبد الحفيظ يكشف سبب غياب كولر عن مران الأهلي

عاجل.. وفاة الشيف أسامة السيد بعد صراع مع المرض

عاجل..التموين: السماح لبعض الشركات بطرح أزر بالاسواق بأعلي من السعر الالزامي

تعرف على المرض الذي أصاب الشيف أسامة السيد

لهذه الأسباب.. الأرصاد تحذر من طقس غدا الأربعاء

عاجل.. الموت يفجع سيد معوض نجم الأهلي السابق

بعد وفاته.. أبرز المعلومات عن الشيف أسامة السيد "أشهر طهاة الوطن العربي"

هزيمة ليفربول أمام ليدز تكسر رقم فان دايك مع الريدز