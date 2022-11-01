نجم برشلونة يتعرض لموقف محرج في مباراة فالنسيا

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

 

تعرض أحد نجوم نادي برشلونة الإسباني بقيادة تشافي هيرنانديز لموقف محرج أثناء مباراة فريقه التي جمعته مع نظيره فالنسيا مساء يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني.

 

- تشافي يدفع ببيكيه بديل لكوندي

 

وتعرض جوليس كوندي للإصابة في الدقيقة 74 ولم يستكمل المباراة فقرر تشافي الدفع بجيرارد بيكيه ليكون بديلا له ولكنه لم يكن جاهز ظنا منه أنه لن يلعب وسيظل بمقاعد البدلاء.

 

- سبب تأخر بيكيه عن النزول

 

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ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فأن بيكيه قد تأخر عن النزول كبديلا لكوندي بأرض الملعب ولم يكن يرتدي الجوارب والحذاء وقصبة القدم مما وضعه بموقف محرج أمام زملائه.

 

- بوسكيتس يعاون بيكيه بالمباراة

 

وقام سيرجيو بوسكيتس بمساعدة بيكيه لارتداء الحذاء وفك رباط احدهم ليسرع بعملية دخوله لأرض الملعب لأنه استغرق وقت كثير للنزول بديل لكوندي في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه بهدف سجله ليفاندوفسكي.
 

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