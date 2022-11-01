السيسي يصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية الحادية والثلاثين

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الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الجزائري

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر إقامته بالجزائر الشقيقة، للمشاركة في القمة العربية الحادية والثلاثين والتى ستعقد على مدار يومى الأول والثانى من نوفمبر بالعاصمة الجزائر.


وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتى في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والإخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمرارًا لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن قمة الجزائر ستهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة، بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولي والإقليمي، لا سيما نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية.

كما سيتضمن برنامج الرئيس السيسى عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.​

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بث مباشر.. وصول الرئيس السيسي إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية

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