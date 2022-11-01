بعد وفاته.. أبرز المعلومات عن الشيف أسامة السيد "أشهر طهاة الوطن العربي"

توفى الشيف أسامة السيد، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022، بعد صراع مع المرض، وذلك وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية للشيف أسامة عبر الفيسبوك، عقب اختفائه عن مواقع التواصل الاجتماعي دام عدة أشهر، الأمر الذي أثار العديد من التكهنات حول تدهور حالته الصحية.

ويتميز الشيف اسامة السيد بظهوره اللافت للنظر وبشاشة وجهه على الشاشة الصغيرة، وبشرحه المُبسّط لمقادير الطعام، الأمر الذى جذب الكثيرات من ربات البيوت لمتابعته وتقليد وصفاته في المنزل، وتسبب خبر رحيله أمس فى صدمة جميع متابعيه على مستوى العالم العربي.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، أبرز المعلومات عن الشيف أسامة السيد عقب نبأ وفاته الصادم، وهي على النحو التالي:-

أبرز المعلومات عن الشيف أسامة السيد

ولد الشيف أسامة السيد عام 1957 وهو طباخ ومستشار تغذية ومؤلف كتب طهي ومقدم برامج تليفزيونية، وعمل نائب رئيس جمعية الشيفات المصريين، ويعتبر من أشهر الطهاة في جميع الدول العربية.

وبدأت شهرة الشيف أسامة السيد مع تقديمه لبرنامج بالهنا والشفا عام 1991، ثم قدم برامج أخرى منها "مطبخ سى السيد" وبرنامج "مع أسامة أطيب"، و"من مطبخ أسامة".

وسافر الشيف أسامة السيد إلى أمريكا عام 1980 وتولى العديد من المناصب، حيث عمل رئيسا للطهاة فى مطعم "SerbianCrown" بواشنطون، ثم تدرج ليصبح رئيسًا للطهاة ومسئولًا عن المطبخ عام 1983 فى شركةBraun’s Fine Caterers، أحد أهم شركات الحفلات فى واشنطون وإعداد الحفلات الخاصة بالبيت الأبيض.

وشارك الشيف أسامة السيد في عام 1986 في تأسيس شركة Hyatt Management Group، والتي كانت تدير عدة مطاعم وشركات متخصصة في الحفلات بأمريكا، وكذلك أسس مؤسسة السيج عام 1988 المتخصصة في إنتاج برامج وكتب الطهي في مختلف دول العالم.

وحصل الشيف أسامة السيد على درجة C.E.C (شيف تنفيذي معتمد) من الاتحاد الأمريكي للطهاة، وغيرها من العديد من المناصب المختلفة، ولديه 3 مؤلفات أبرزها "بالهنا والشفا" الذي عام 2001 ولقى شهر كبيرة وحقق مبيعات كثيرة حتى صدر منه 7 طبعات، إلى أن توفى في 31 أكتوبر 2022 بعد صراع مع المرض.