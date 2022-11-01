يسعى عدد كبير من متابعي ومحبي كرة القدم العالمية، لمعرفة القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا وأبرز الفرق المتأهلة التي ستواجه بعضها البعض عقب انتهاء دور المجموعات.

ويتأهل عن كل مجموعة من فرق بطولة دوري أبطال أوروبا، أصحاب المركزين الأول والثاني، لتبدأ المواجهات الحاسمة بينهما للتأهل للأدوار النهائية والفوز بالبطولة الأغلى لكل الفرق الأجنبية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2023/2022 وأبرز الفرق المتأهلة، وهي على النحو التالي:-

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنتهي مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، غدا، وتقام قرعة دور الـ16 من البطولة يوم الإثنين المقبل الموافق 7 نوفمبر.

ويُذاع قرعة دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا القناة الإخبارية المفتوحة، كما سيتم بث القرعة على موقع الفيديوهات يوتيوب من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

الفرق المتأهلة من دوري أبطال أوروبا

وفيما يلي نعرض أبرز الفرق المتأهلة من دوري المجموعات حتى هذه اللحظة:-

- المجموعة الأولى: تأهل منها فريقي نابولي - ليفربول.

- المجموعة الثانية: تأهل منها كلوب بروج - بورتو.

- المجموعة الثالثة: تأهل منها بايرن ميونخ - إنتر ميلان.

- المجموعة الرابعة: لم يتم تحديد الفريق المتأهل بعد من فرق توتنهام وسبورتنج لشبونة وآينتراخت فرانكفورت ومارسيليا.

- المجموعة الخامسة: تشيلسي.

- المجموعة السادسة: ريال مدريد.

- المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - بوروسيا دورتموند.

- المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - بنفيكا.