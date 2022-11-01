توجيهات عاجلة للتعامل مع الأمطار في ظل عدم استقرار حالة الطقس

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برفع درجات الاستعدادات القصوى بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات للمتابعة على مدار الساعة للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأصدر وزير التنمية المحلية، عدة توجيهات للمحافظات بالتأكد من جاهزية معدات وشفاطات الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتنسيق مع معدات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات لمواجهة سقوط الأمطار وظروف الطقس غير المستقر لسرعة رفع آثار الأمطار وشفط تجمعات المياه أولا بأول التعامل مع شكاوى المواطنين فيما يخص أماكن تجمع المياه وإزالتها بصورة سريعة لعدم التأثير على تحركهم في الشوارع أو الحركة المرورية.

وأكد آمنة، أن جميع المحافظات وضعت عدة خطط للتعامل مع تداعيات سقوط الأمطار ويتابعها المحافظين على مدار الساعة لسرعة التنسيق والتعامل مع أي طارئ بين كافة القطاعات الحيوية والخدمية بالمحافظات.

وفي سياق متصل، تلقى وزير التنمية المحلية تقريرا من غرفة العمليات بالوزارة بتعرض بعض المناطق في محافظة القاهرة لسقوط أمطار خفيفة.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس، يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون مائلا للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء والصعيد.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن ساعات الليل، تشهد طقسا لطيفا في الساعات الأولى، وتنخفض درجات الحرارة على جميع الأنحاء في الصباح الباكر.

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وتكون الأمطار متوسطة رعدية أحيانا على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية، وتتكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا جاءت كالتالي:

القاهرة 26 - 20

العاصمة الإدارية 26 - 20

6 أكتوبر 26 - 19

بنها 26 - 19

دمنهور 25 - 19

كفر الشيخ 25 - 19

المنصورة 25 - 19

دمياط 25 - 20

بورسعيد 25 - 20

الإسماعيلية 27 - 19

السويس 26 - 20

الزقازيق 26 - 19

شبين الكوم 26 - 19

طنطا 27 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26 - 20

العلمين الجديدة 26 - 19

وادي النطرون 26 - 19

مطروح 24 - 16

السلوم 23 - 15

سيوة 26 - 14

العريش 27 - 20

رفح 27 - 19

الطور 27 - 20

كاترين 22 - 11

رأس سدر 29 - 20

نخل 26 - 15

طابا 26 - 20

نويبع 27 - 22.

حلايب 29 - 23

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 30 - 22

مرسى علم 30 - 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28 - 17

المنيا 28 - 17

أسيوط 28 - 16

سوهاج 29 - 18

قنا 30 - 19

الأقصر 31 - 19

أسوان 31 - 19

الوادي الجديد 29 - 16

أبو سمبل 31 - 20

أبو رماد 30 - 22

رأس حدربة 28 - 23