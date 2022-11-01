"الأرصاد" تعلن سقوط أمطار على القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن استمرار تكاثف السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أماكن سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى

وبحسب خبراء الأرصاد، تشهد القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، سقوط أمطار خفيفة قد تزداد شدتها على بعض المناطق، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، ومن بين المناطق التي تشهد سقوط الأمطار، المعادي والمقطم.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه مع قدوم ساعات الليل يسود طقس لطيف في الساعات الأولى، وتنخفض درجات الحرارة، ليكون الطقس مائلا للبرودة في الساعات الأخيرة من الليل ومع الساعات الأولى من صباح الغد.

درجات الحرارة على القاهرة الكبرى

ووفق منشور هيئة الأرصاد، تكون درجة حرارة الصغرى على القاهرة والعاصمة الإدارية 19، بينما على 6 أكتوبر، 18 درجة.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد، المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية التي تصدرها على مدار الساعة، لمتابعة تطورات الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة غدا الأربعاء، على جميع مدن الجمهورية الكبري جاءت كالتالي:

- القاهرة 25- 20.

- العاصمة الإدارية 25- 20.

- 6 أكتوبر 26- 19.

- بنها 25- 19.

- دمنهور 25- 19.

- كفر الشيخ 25- 19.

- المنصورة 25- 19.

- دمياط 25- 20.

- بورسعيد 25- 20.

- الإسماعيلية 26- 19.

- السويس 26- 20.

- الزقازيق 26- 19.

- شبين الكوم 26- 19.

- طنطا 26- 19.

- شلاتين 29- 22.

- الإسكندرية 24- 20.

- العلمين الجديدة 24- 19.

- وادي النطرون 24- 19.

- مطروح 24- 16.

- السلوم 23- 15.

- سيوة 26- 14.

- العريش 27- 20.

- رفح 27- 19.

- الطور 27- 20.

- كاترين 22- 11.

- رأس سدر 29- 20.

- نخل 26- 15.

- طابا 26- 20.

- نويبع 27- 22.

- حلايب 29- 23.

- شرم الشيخ 30- 23.

- الغردقة 30- 22.

- مرسى علم 30- 22.

- الفيوم 28- 18.

- بني سويف 28- 17.

- المنيا 28- 17.

- أسيوط 28- 16.

- سوهاج 29- 18.

- قنا 30- 19.

-الأقصر 31- 19.

- أسوان 31- 19.

- الوادي الجديد 29- 16.

- أبو سمبل 31- 20.

- أبو رماد 30- 22.

- رأس حدربة 28- 23.