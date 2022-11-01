محمد أنور ينضم إلي فيلم « يوم إستقالة مجرم» مع أمير كرارة

أنضم مؤخرًا الفنان محمد أنور إلي فيلم يوم استقالة مجرم والذي يشارك في بطولتة الفنان أمير كرارة.

أبطال الفيلم

يشارك في بطولة الفيلم الفنان أمير كرارة، الفنان محمد أنور، والفنانة ياسمين صبري، الفنان محمد عبد الرحمن، الفنان عباس أبو الحسن، وجاري التعاقد مع باقي الفنانين.

ياسمين صبري

أمير كرارة

آخر أعمال محمد أنور

جدير بالذكر أن آخر أعمال شارك بها الفنان محمد أنور فيلم مستر إكس والذي انتهي من تصويره ومن المقرر عرضه في شاشات السينما.

أبطال فيلم مستر إكس

يشارك في بطولة الفيلم أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وسيناريو وحوار محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

فيلم مستر إكس

قصة فيلم مستر إكس

تدور أحداث المسلسل حول إحدى رئيس العصابات والتي يجسدها الفنان أحمد فهمي، أما الفنان محمد أنور،فيجسد دور ذراع «مستر إكس» اليمين، والمسئول عن العصابة التي يكونها أحمد فهمي.

آخر أعمال الفنان محمد أنور الدرامية

و من جانب آخر شارك الفنان محمد أنور في مسلسل أنا وهي وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، يدور المسلسل حول المشكلات النفسية، حيث أن هند لديها عقدة وتكره الرجال بشدة، بينما يعاني سليم من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عند طبيب نفسي، ويضطران لمساعدة بعضهما البعض للعلاج مما يمر بهما من عقد نفسية.

و يشارك في بطولة المسلسل الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم والفنان أشرف عبد الباقى والفنانة ميرهان حسين والفنان محمود البزاوي والفنان سليمان عيد والفنانة سلوي محمد علي.

مسلسل أنا وهي بطولة أحمد حاتم وأشرف عبد الباقى وهنا الزاهد

آخر أعماله المسرحية

ومن جهة أخري آخر أعماله المسرحية مسرحية جوازة بالعافية تأليف أمير طعيمة وإخراج محمد أوتاكا، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد و العديد من الفنانين والفنانات.