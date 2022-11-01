أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2-11-2022

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفعت أمس بدعم من صعود المعدن الأصفر في البورصة العالمية.

أسعار  الذهب الأن  : 


عيار ٢١:   1209   جنيه
عيار ٢٤: 1381.7   جنيه
عيار ١٨: 1036  جنيه
عيار ١٤:    808 جنيه
 جنيه ذهب  قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة    9672  جنيه

 

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على USD1،652.25 للأونصة بنسبة 0.70%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إرتفاع USD1،660.25 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1634.05 والمقاومة على USD1674.00.

عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.03% للمتاجرة به على USD111.38.

في الوقت نفسه على كومكس، ارتفع سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 3.10% لتتم المتاجرة به على USD19.71 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 2.91% لتتم المتاجرة به على USD3.47 للرطل.

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