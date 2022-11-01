أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2-11-2022

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفعت أمس بدعم من صعود المعدن الأصفر في البورصة العالمية.

أسعار الذهب الأن :



عيار ٢١: 1209 جنيه

عيار ٢٤: 1381.7 جنيه

عيار ١٨: 1036 جنيه

عيار ١٤: 808 جنيه

جنيه ذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 9672 جنيه

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على USD1،652.25 للأونصة بنسبة 0.70%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إرتفاع USD1،660.25 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1634.05 والمقاومة على USD1674.00.

عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.03% للمتاجرة به على USD111.38.

في الوقت نفسه على كومكس، ارتفع سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 3.10% لتتم المتاجرة به على USD19.71 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 2.91% لتتم المتاجرة به على USD3.47 للرطل.