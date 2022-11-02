أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 2-11-2022

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية في بداية التعاملات اليوم الأربعاء بعد أن ارتفعت أمس، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن شاشة البنك المركزي المصري‏‎.

أسعار العملات ‎اليوم

سعر الدولار الأمريكي وفقًا للبنك المركزي

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري سعر الشراء 24.12 جنيه، والبيع 24.22 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات شاشة البنك المركزي

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر صرف اليورو بالنسبة للشراء 23.9896 جنيه، كما صعد سعر البيع ليسجل 24.0939 ‏جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري في سعر الشراء، 6.4181 جنيه فيما وصل البيع إلى 6.4464 جنيه.

وجاء ذلك مقابل سعر الريال السعودي، أمس الاثنين، حيث سجل 6.4054 جنيه للشراء، و6.4353 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي، أمام الجنيه المصري، 6.5671 جنيه، فيما ارتفع البيع عند 6.5949 جنيه، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

سعر الدينار الكويتي الشراء عند 77.8993 جنيه، وكذلك ارتفع سعر البيع ليسجل 78.2475 جنيه.