حالة الطقس الأربعاء 2-11-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانًا على عدد من محافظات الجمهورية، غدًا الاربعاء، لافتة إلى وجود اعتدلًا ملحوظًا فى درجات الحرارة وحالة الطقس.

طقس معتدل على معظم المحافظات

وأوضحت الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها، أن معظم مدن ومحافظات الجمهورية، خاصة السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء والقاهرة الكبري ومحافظات شمال الصعيد تشهد طقسًا معتدلًا، بينما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنّ البلاد تشهد هذه الأيام اضطرابًا في الأحوال الجوية، بسبب امتداد منخفض جوي قادم من طبقات الجو العليا، يواجه منخفض جوي سطحي أخر قادم على البحر المتوسط، يعمل على تكاثر السحب التى يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الغربية ومحافظات شمال الدلتا والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا الأربعاء، على جميع مدن الجمهورية الكبري جاءت كالتالي:

- القاهرة 25- 20.

- العاصمة الإدارية 25- 20.

- 6 أكتوبر 26- 19.

- بنها 25- 19.

- دمنهور 25- 19.

- كفر الشيخ 25- 19.

- المنصورة 25- 19.

- دمياط 25- 20.

- بورسعيد 25- 20.

- الإسماعيلية 26- 19.

- السويس 26- 20.

- الزقازيق 26- 19.

- شبين الكوم 26- 19.

- طنطا 26- 19.

- شلاتين 29- 22.

- الإسكندرية 24- 20.

- العلمين الجديدة 24- 19.

- وادي النطرون 24- 19.

- مطروح 24- 16.

- السلوم 23- 15.

- سيوة 26- 14.

- العريش 27- 20.

- رفح 27- 19.

- الطور 27- 20.

- كاترين 22- 11.

- رأس سدر 29- 20.

- نخل 26- 15.

- طابا 26- 20.

- نويبع 27- 22.

- حلايب 29- 23.

- شرم الشيخ 30- 23.

- الغردقة 30- 22.

- مرسى علم 30- 22.

- الفيوم 28- 18.

- بني سويف 28- 17.

- المنيا 28- 17.

- أسيوط 28- 16.

- سوهاج 29- 18.

- قنا 30- 19.

-الأقصر 31- 19.

- أسوان 31- 19.

- الوادي الجديد 29- 16.

- أبو سمبل 31- 20.

- أبو رماد 30- 22.

- رأس حدربة 28- 23.