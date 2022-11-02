نجم بيراميدز يصدم الإدارة ويرفض تجديد عقده

الفجر الرياضي
بيراميدز
بيراميدز

كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن أسامة جلال يرفض التجديد مع بيراميدز.

 

تصريحات مجدي عبد الغني

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة الشمس:" ‏رفض أسامة جلال لاعب نادي بيراميدز تمديد أو تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة الحالية وينتهي عقد أسامة خلال الموسم المقبل يسعى نادي بيراميدز الحفاظ على اللاعب.

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وأضاف:" اللاعب يسعى للانتقال للأهلي وفاضي من إدارة بيراميدز ‏بسبب عدم الموافقة على عرض الأهلي في الصيف الماضي.

 

‏ويرغب أسامة جلال في الانتقال للأهلي أو الاحتراف الخارجي.
 

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