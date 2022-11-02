حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 2-11-2022 وأماكن سقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق الثاني من نوفمبر 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس سقوط أمطار تتراوح شدتها بين الخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة على المناطق الداخلية "جنوب الوجه البحرى - مدن القناة - وسط سيناء- القاهرة الكبرى".

توقعات حالة الطقس اليوم

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس المتوقعة اليوم تميل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس حارا على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 2-11-2022 في السطور التالية:

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة 25 العظمى 20 الصغرى

6 أكتوبر 26 العظمى 19 الصغرى

بنها 25 العظمى 19 الصغرى

دمنهور 25 العظمى 19 الصغرى

كفر الشيخ 25 العظمى 19 الصغرى

دمياط 25 العظمى 20 الصغرى

بورسعيد 25 العظمى 20 الصغرى

الإسماعيلية 26 العظمى 19 الصغرى

السويس 26 العظمى 20 الصغرى

الزقازيق 26 العظمى 19 الصغرى

شبين الكوم 26 العظمى 19الصغرى

طنطا 26 العظمى 19 الصغرى

شلاتين 29 العظمى 22 الصغرى

الإسكندرية 24 العظمى 20 الصغرى

العلمين الجديدة 24 العظمى 19 الصغرى

وادي النطرون 24 العظمى 19 الصغرى

السلوم 23 العظمى 15 الصغرى

سيوة 26 العظمى 14 الصغرى

العريش 27 العظمى 20 الصغرى

الفيوم 28 العظمى 18 الصغرى

بني سويف 28 العظمى 17 الصغرى

المنيا 28 العظمى 17 الصغرى

أسيوط 28 العظمى 16 الصغرى

سوهاج 29 العظمى 18 الصغرى

قنا 30 العظمى 19 الصغرى

الأقصر 31 العظمى 19 الصغرى