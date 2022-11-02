جدول مباريات اليوم الأربعاء 2-11-2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم، يشهد اليوم الأربعاء الموافق الثاني من نوفمبر 2022، إقامة العديد من المباريات مختلف الملاعب العالمية، ولعل أبرزها منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، على رأسها مباراة يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان وريال مدريد ضد سيلتك، إلى جانب استكمال الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جدول مباريات اليوم

ويتضمن جدول مباريات اليوم الأربعاء مواجهات قوية في بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يلتقي فريق الأهلي مع الداخلية، في أولى لقاءاته بعد الفوز على الزمالك في كأس السوبر الذي استضافته دولة قطر، بينما يخوض الأخير مواجهة صعبة أمام إنبي.

جدول مباريات اليوم وخدمات الفجر

وتقدم "بوابة الفجر" لقرائها ومتابعيها الكرام جدول مباريات اليوم إلى جانب رصد العديد من الخدمات المهمة التي يبحث عنها الكثيرون بشكل يومي، أهمها أسعار السلع والخدمات والسلع الاستراتيجية المهمة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 2-11-2022

جدول مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ريال مدريد X سيلتك - الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

شاختار دونيتسك X لايبزيج - الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ميلان X ريد بول سالزبورج - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

تشيلسي X دينامو زغرب - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

مانشستر سيتي X إشبيلية - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

كوبنهاجن X بوروسيا دورتموند - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

ماكابي حيفا X بنفيكا - الساعة 10 مساء

يوفنتوس X باريس سان جيرمان - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

جدول مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الداخلية X الأهلي - الساعة 5 مساء على قناة on time sport

إنبي X الزمالك - الساعة 7 مساء على قناة on time sport 2

جدول مباريات اليوم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

رويال ليبوباردس X ريال باماكو - الساعة 3 عصرا

مازيمبي X إف سي روايالز - الساعة 3 عصرا

يانج أفريكانز X النادي الإفريقي - الساعة 3 عصرا

فلامبوا دو سونطر X موتيما بيمبي - الساعة 3 عصرا

ريفرز يونايتد X النصر - الساعة 3 عصرا

رايل كلوب دو كاديوجو X سانت إيلوي لوبوبو - الساعة 4:30 عصرا

أول أغسطس X فيوتشر - الساعة 5 مساء

دجوليبا X الجيش الملكي - الساعة 5 مساء

أسكو كارا X النادي الصفاقسي - الساعة 5 مساء

بلاتو يونايتد X الأخضر - الساعة 5 مساء

جمعية نيجيليك X بيراميدز - الساعة 5:30 مساء

أسيك ميموزا X جاجنوا - الساعة 6 مساء

كاب تاون X إتحاد الجزائر - الساعة 6 مساء

الأهلي طرابلس X تشاشوما - الساعة 7 مساء

الاتحاد المنستيري X نهضة بركان - الساعة 7 مساء

وتعتلي مباراتي الأهلي والداخلية والزمالك وإنبي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري والتي ستلعبان اليوم في تمام الخامسة عصرا والسابعة مساء صدارة الاهتمام في جدول مباريات اليوم لما للفريقين من شعبية كبيرة داخل مصر والوطن العربي.