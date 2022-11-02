أسعار الحديد بعد ارتفاعها 2000 جنيه للطن اليوم الاربعاء 2 نوفمبر 2022

سجلت اسعار حديد التسليح في السوق المحلي استقرار، اليوم الاربعاء 2 نوفمبر 2022، بعد أن ارتفعت بقيمة 2000 جنيه في الطن، متاثرة بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، فيما وصفت شعبة مواد البناء تلك الارتفاعات أنها غير مبرره.

أسعار طن حديد التسليح في المصانع اليوم الاربعاء 2 نوفمبر 2022:

سعر طن حديد عز:

رفع "حديد عز" سعر الطن ليصل إلى 19650 جنيه.

سعر طن حديد السويس:

زاد سعر طن “حديد السويس” إلى 19550 جنيه للطن.

سعر طن حديد المصريين:

ورفع “حديد المصريين” سعر الطن إلى 19550 جنيه.

سعر طن حديد بشاي:

رفع سعر طن “حديد بشاي” ارض المصنع إلى 19600 جنيه.

أسعار طن الحديد للمستهلك:

وصل سعر طن الحديد للمستهلك إلى 20 الف جنيه بعد الزيادة الجديدة التى اعلنت المصانع عنها.

شعبة مواد البنا زيادة غير مبرره:

أك أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، على أن زيادة اسعار الحديد غير المبررة لأسعار الحديد من قبل الشركات.

وأضاف "الزيني" إن الشركات أرسلت رسائل إلى الشركات المتكاملة بزيادة تتراوح من 1980 خلال أربع أيام".

وتابع "مع العلم أنه محدش قام بالاستيراد وكل المصانع عندها مخزون والأسعار العالمية منخفضة بصفة عامة"، مشيرًا إلى أن الشركات في مصر رفعت أسعار الحديد 2000 جنيه بالرغم من انخفاض سعره عالميا.

واستطرد "الزيادة مش المفروض تحصل من الأساس، وهذه الزيادة غير مبررة والأسعار في روسيا دولة الحرب أقل من الأسعار في مصر، لا بد من وجود تحقيق في موضوع هذه الزيادة".

وأردف "أن تقوم الدولة بالتدخل وتعرف ما إذا كان هناك أسباب منطقية لزيادة الأسعار"، مؤكدًا أن رفع أسعار الحديد بـ2000 جنيه سيرفع أسعار العقارات بنسبة 10%.