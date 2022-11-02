سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-11-2022 بالبنوك العاملة في مصر

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سعر الدولار

سعر الدولار اليوم، توجد العديد من الموضوعات المهمة التي تشهد إقبالا بحثيا كبيرا من قبل الكثيرين، مثل أسعار الدولار والعملات الأجنبية بشكل عام، إلى جانب أسعار الخضروات والفاكهة ومواد البناء.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في بداية التعاملات الرسمية للبنوك اليوم الأربعاء الموافق الثاني من نوفمبر 2022، في البنك الأهلي المصري، 24 جنيهًا للشراء و24.10 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الأربعاء

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022، في بنك مصر، 24 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 24.10 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سعر 24.03 جنيه للشراء، 24.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 24.16 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 24.25 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي

ووصل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي إلى 24 جنيهًا للشراء، و24.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-11-2022 في بنك الإسكندرية

وفيما يتعلق بسعر الدولار اليوم  في بنك الإسكندرية فقد سجل 24.10 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 24.20 جنيه.

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