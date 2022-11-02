سعر الذهب اليوم الأربعاء 2-11-2022 في الأسواق المحلية والعالمية

سعر الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب اضطرابا كبيرا في الآونة الأخيرة نتيجة للمتغيرات العالمية والتي بدأت بجائحة كورونا، وحتى الأزمة الأوطرانية الروسية مؤخرًا.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق الثاني من نوفمبر 2022، استقرارًا ملحوظًا بعد تراجع خلال الأمس بنحو 5 جنيهات وأول أمس بنحو 10 جنيهات في محال الصاغة على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام سعر الذهب اليوم حسب آخر التحديثات في السطور التالية:

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء 2-11-2022

وصل سعر الذهب عيار 14 إلى نحو 803 جنيهات للبيع و807 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1033 جنيها للبيع و1041 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعا في مصر إلى 1204 جنيهات للبيع و1210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 نحو 1376 جنيهًا للبيع و1383 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وفيما يتعلق بسعر الذهب عيار 12 فقد سجل 710 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب والأوقية

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 9632 جنيهًا للبيع و9780 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر أونصة الذهب لنحو 42.79 ألف جنيه للبيع، و43 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب نحو 1.376 مليون جنيه للبيع و1.382 مليون جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب

تختلف تسعيرة المصنعية من محل صاغة لآخر، باختلاف أماكن الشراء ونوعية الأعيرة الذهبية، حيث ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا.