واصلت اسعار الدولار بالبنوك المصرية استقرارها خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 2 نوفمبر 2022، مع ترقب قرار الفيدرالي الامريكي الذي من المتوقع ان يؤثر على ارتفاع اسعار الدولار عالميا إذا قام برفع اسعار الفائدة من جديد.

أسعار الدولار تواصل الاستقرار خلال منتصف تعاملات اليوم:

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلا منتصف تعاملات اليوم عند عند 24.15 جنيه و24.25 جنيه للبيع ببنك قطر الوطني،ِ وسجل في بنك المشرق 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع، وهي نفس الاسعار في بنكsaib.

بينما بلغ سعر صرف الدولارر مقابل الجنيه نحو 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه بمصرف ابو ظبي الاسلامي، وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 24.03 جنيه للشراء و24.13 جنيه للبيع، وبلغ في البنك العربي الافريقي نجو 24.1 جنيه للشراء و24.1 جنيه للبيع، وهي نفس الاسعار في المصرف المتحد وبنك الاسكان والتعمير.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الاهلي ومصر 24 جنيه للشراء و24.1 جنيه للبيع، بعدما كان قد إنه ي تعاملات الامس عند 24.11 جنيه للشراء و24.24 جنيه للبيع.

البنك المركزي يحرر أسعار الصرف:

وكان البنك المركزي اعلن الخميس الماضي تحرير اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه، مؤكدا ان اهذا القرار يحقق استدامة للاقتصاد، بالتزامن مع رفع الفائدة 200 نقطة اساس؛ ليقفز سعر الدولار بالبنوك من 19.70 جنيه إلى 23 جنيه.