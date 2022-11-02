توقعات برفع الفيدرالي اسعار الفائدة اليوم 75 نقطة اساس اليوم

الاقتصاد
الفيدرالي الامريكي
الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة

أتحهت التوقعات اليوم الاربعاء ان يتخذ  البنك الفيدرالي الامريكي قرار اكثر تشددا برفع جديد في اسعار الفائدة نحو 75 نقطة اساس للسيطرة على التضخم.

 

وتوقع  مايكل جابين، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك أوف أمريكا أن اجتماع نوفمبر ليس الأهم في الحقيقة، بل الأهم هو اجتماع وإشارات ديسمبر المقبل.

 

وأضاف كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك أوف أمريكا،  أنه نتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى مستوى 4.75٪ إلى 5٪ بحلول الربيع، وسيكون هذا هو سعر الفائدة النهائي - أو نقطة النهاية".

 

وقال جيمس نايتلي، كبير خبراء الاقتصاد الدولي في شركة "آي إن جي غروب"، في رده على استطلاع الرأي: "لا تزال ضغوط التضخم شديدة، ومن المنتظر أن يزيد بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر المقبل. ونتوقع في الوقت الراهن زيادة بمقدار أقل يبلغ 50 نقطة أساس في ديسمبر المقبل، مع الأخذ في الاعتبار تدهور الاقتصاد وظروف السوق. لكن المخاطر تميل نحو زيادة قدرها 75 نقطة أساس".

 

 

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن البنك المركزي ملتزم تمامًا باستعادة استقرار الأسعار، ولطالما استشهد بسلفه، بول فولكر، الذي رفع أسعار الفائدة إلى مستويات لم يسبق لها مثيل للتصدي لمعدل التضخم في أوائل ثمانينيات القرن الماضي. وحذّر باول من أن العملية ستكون مضنية، نظرًا لأن الهدف هو إدارة نمو أدنى من الاتجاه السائد، للحد من ضغوط الأسعار، كما أن البطالة ستتفاقم إثر ذلك.

 

الفائدة الفيدرالي الأمريكى اسعار الفائدة الامريكية

الأكثر قراءة

عاجل..أسعار الدولار تسجل اول استقرار بعد تحرير سعر الصرف في ختام تعاملات اليوم

رغم محاولات الزمالك.. هداف الأهلي يفاجئ أمير توفيق بقراره

يلا شوت Salah مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر في دوري ابطال اوروبا yalla shoot رابط ماتش الريدز Liverpool هدف صلاح Now

برازيلي آخر.. كولر يطالب الخطيب بحسم صفقة "ملك المهارات"

نجم الأهلي يقترب من المشاركة لأول مرة أمام الداخلية

بأوامر من كلوب.. ليفربول يهدد صفقة القرن لـ ريال مدريد

حسمها وكيله.. نجم تشيلسي يرفض ارتداء قميص برشلونه

بث مباشر ليفربول ونابولي رابط يلا شوت الجديد yalla shoot new تعليق عربي دون تقطيع HD