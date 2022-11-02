توقعات برفع الفيدرالي اسعار الفائدة اليوم 75 نقطة اساس اليوم

أتحهت التوقعات اليوم الاربعاء ان يتخذ البنك الفيدرالي الامريكي قرار اكثر تشددا برفع جديد في اسعار الفائدة نحو 75 نقطة اساس للسيطرة على التضخم.

وتوقع مايكل جابين، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك أوف أمريكا أن اجتماع نوفمبر ليس الأهم في الحقيقة، بل الأهم هو اجتماع وإشارات ديسمبر المقبل.

وأضاف كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك أوف أمريكا، أنه نتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى مستوى 4.75٪ إلى 5٪ بحلول الربيع، وسيكون هذا هو سعر الفائدة النهائي - أو نقطة النهاية".

وقال جيمس نايتلي، كبير خبراء الاقتصاد الدولي في شركة "آي إن جي غروب"، في رده على استطلاع الرأي: "لا تزال ضغوط التضخم شديدة، ومن المنتظر أن يزيد بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر المقبل. ونتوقع في الوقت الراهن زيادة بمقدار أقل يبلغ 50 نقطة أساس في ديسمبر المقبل، مع الأخذ في الاعتبار تدهور الاقتصاد وظروف السوق. لكن المخاطر تميل نحو زيادة قدرها 75 نقطة أساس".

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن البنك المركزي ملتزم تمامًا باستعادة استقرار الأسعار، ولطالما استشهد بسلفه، بول فولكر، الذي رفع أسعار الفائدة إلى مستويات لم يسبق لها مثيل للتصدي لمعدل التضخم في أوائل ثمانينيات القرن الماضي. وحذّر باول من أن العملية ستكون مضنية، نظرًا لأن الهدف هو إدارة نمو أدنى من الاتجاه السائد، للحد من ضغوط الأسعار، كما أن البطالة ستتفاقم إثر ذلك.