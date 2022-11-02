عاجل..أسعار الدولار تسجل اول استقرار بعد تحرير سعر الصرف في ختام تعاملات اليوم

الاقتصاد
اسعار الدولار مقابل
اسعار الدولار مقابل الجنيه

استقر اسعار الدولار مقابل الجنيه في خام تعاملات اليوم الاربعاء 2 نوفمبر 2022، في اول استقرار يحققه  منذ قرار تحرير اسعار صرف يوم الخميس الماضي.

 

أسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم الاربعاء  بالبنوك: 

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري  فى ختام تعاملات اليوم عند عند 24.15 جنيه و24.25 جنيه للبيع ببنك قطر الوطني،ِ  وسجل في بنك المشرق 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع، وهي نفس الاسعار في بنكsaib.

واستقر  سعر صرف الدولارر مقابل الجنيه نحو 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه بمصرف ابو ظبي الاسلامي، وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 24.03 جنيه للشراء و24.13 جنيه للبيع، وبلغ في البنك العربي الافريقي نجو 24.1 جنيه للشراء و24.1 جنيه للبيع، وهي نفس الاسعار في المصرف المتحد وبنك الاسكان والتعمير.

واستقر سعر الدولار في بنكي الاهلي ومصر 24 جنيه للشراء و24.1 جنيه للبيع، بعدما كان قد إنه ي تعاملات الامس عند 24.11 جنيه للشراء و24.24 جنيه للبيع.

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