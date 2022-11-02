البورصة تخسر 8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

الاقتصاد
البورصة المصرية
البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، حيث انخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 11242 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2225 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 3242 نقطة.

 

وجاءت خسائر البورصة بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط إجمالي قيم تداولات بنحو 1.7 مليار جنيه بالتداول على 481 مليون ورقه مالية من خلال تنفيذ 49 الف عملية.

 وخسر رأس المال السوقي 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.955 مليار جنيه.

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