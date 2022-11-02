ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد مباريات أمس الثلاثاء.. "البافاري" محققا العلامة الكاملة

يبحث الكثيرون من متابعي الكرة العالمية، عن ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد مباريات أمس الثلاثاء 1/11/2022، حيث أقيمت العديد من اللقاءات الهامة والمثيرة.

وشهدت مباريات دوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء، حسم الترتيب النهائي للمجموعات الأربعة الأولى، حيث نجح ليفربول في الثأر لهزيمته على حساب نابولي في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-0، والتي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ6 والأخيرة للمجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وأنهى فريق برشلونة الإسباني مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بفوز كبير على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 4-2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "دووسان أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ6 والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح فريقا توتنهام الإنجليزى وإينتراخت فرانكفورت الألماني، في حجز مقعدهما في دور الـ16 بالنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، عقب إسدال الستار على منافسات دور المجموعات في المجموعة الـ4.

وحقق فريق بايرن ميونخ الألماني الفوز على نظيره إنتر ميلان الإيطالي، بهدفين دون رد، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب "آليانز أرينا"، في إطار مباريات الجولة الـ6 والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسقط أتلتيكو مدريد الإسباني أمام نظيره بورتو البرتغالي، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الـ6 والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد مباريات أمس الثلاثاء، وهي على النحو التالي:-

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

وجاء ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا، كالتالي:-

المجموعة الأولى:

- نابولي: 15 نقطة.

- ليفربول: 15 نقطة.

- أياكس: 6 نقاط.

- رينجرز: 0 نقاط.

المجموعة الثانية:

- بورتو: 12 نقطة.

- كلوب بروج: 11 نقطة.

- باير ليفركوزن: 5 نقاط.

- أتلتيكو مدريد: 5 نقاط.

المجموعة الثالثة:

- بايرن ميونخ: 18 نقطة.

- إنتر ميلان: 10 نقاط.

- برشلونة: 7 نقاط.

- فيكتوريا بلزن: 0 نقاط.

المجموعة الرابعة:

- توتنهام: 11 نقطة.

- إينتراخت فرانكفورت: 10 نقاط.

- سبورتنج لشبونة: 7 نقاط.

- مارسيليا: 6 نقاط.

المجموعة الخامسة:

- تشيلسي: 10 نقاط.

- ميلان: 7 نقاط.

- سالزبورج: 6 نقاط.

- دينامو زغرب: 4 نقاط.

المجموعة السادسة:

- ريال مدريد: 10 نقاط.

- لايبزيج: 9 نقاط.

- شاختار دونيتسك: 6 نقاط.

- سيلتك: 2 نقطة.

المجموعة السابعة:

- مانشستر سيتي: 11 نقطة.

- بروسيا دورتموند: 8 نقاط.

- إشبيلية: 5 نقاط.

- كوبنهاجن: 2 نقطة.

المجموعة الثامنة:

- باريس سان جيرمان: 11 نقطة.

- بنفيكا: 11 نقطة.

- يوفنتوس: 3 نقاط.

- مكابي: 3 نقاط.