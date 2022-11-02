موعد انطلاق مباراة الأهلي والداخلية اليوم في الدوري والتشكيل

مباراة الأهلي والداخلية، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد دقائق منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام نظيره الداخلية، بعدما حقق لقب كأس السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك، في مباراة استضافتها الإمارات.

مباراة الأهلي والداخلية

ويلتقي فريق الأهلي الطامح نحو تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ موسمين، فريق الداخلية عصر اليوم الأربعاء الموافق الثاني من نوفمبر 2022، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز "2022- 2023".

موعد مباراة الأهلي والداخلية

وقام مباراة الأهلي والداخلية في تمام الخامسة عصر اليوم، بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ستاد السويس الجديد.

ظروف مباراة الأهلي والداخلية

يدخل الأهلي مباراة الداخلية وفي رصيده 6 نقاط جمعها من الفوز بمبارارتين على التوالي أمام الإسماعيلي في افتتاحية الموسم الحالي، وأسوان في ثاني المواجهات، بينما يحتل الداخلية المركز الـ14 برصيد نقطة وحيدة.

تشكيل الأهلي لمباراة الداخلية

يخوض المدير الفني السويسري للنادي الأهلي مارسيل كولر، مباراته أمام الداخلية بتشكيل مكون من الشناوي في المرمى، أمامه الرباعي أكرم توفيق، متولي، ياسر إبراهيم، ومحمد أشرف، وبالوسط فخري، حمدي فتحي، أفشة، عبدالقادر وسافيو، وفي الهجوم محمد شريف.

غيابات مباراة الأهلي والداخلية

ويغيب عن مباراة الأهلي والداخلية 7 لاعبين من الأعمدة الأساسية للمارد الأحمر، هم علي معلول الظهير الإيسر بعد إصابته بكورونا، بالإضافة إلى زميله حسين الشحات هو الآخ، محمد عبد المنعم، وعمرو السولية، واليو ديانج، ورامي ربيعة للإصابة، بالإضافة إلى طاهر محمد طاهر للإيقاف.

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية مالكة حقوق البث الحصري للمباريات والبطولات المحلية عن نقل مباراة الأهلي والداخلية كما ستنقل مباراة الزمالك وإنبي في نفس الجولة في تمام السابعة مساء.