تعرف على الفحوصات والأوراق المطلوبة قبل الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، للتعرف على الفحوصات والأوراق المطلوبة قبل الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والأمراض المزمنة.

ويرغب العديد من ذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة، الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لذا يتقدمون لحجز موعد كشف طبي لتحديد نسبة الإعاقة وأحقيته في الحصول على تلك البطاقة التي تمنح أصحابها العديد من التسهيلات والامتيازات.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، الأوراق المطلوبة التي يستلزم إحضارها قبل الذهاب إلى موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة، الذي يتم تحديده إلكترونيا بعد التقديم ويتم إبلاغ الشخص به، وفقا لما ذكرته وزارة التضامن الاجتماعي، وهي على النحو التالي:-

الفحوصات والأوراق المطلوبة قبل الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

وتأتي الفحوصات والأوراق المطلوبة قبل الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي على النحو التالي:-

1- يجب إحضار صورة بطاقة الرقم القومي (البطاقة الشخصية) والأصل للاطلاع.

2- في حالة الأطفال صورة شهادة الميلاد والأصل للاطلاع، يجب الحضو ولي الأمر/الوصي.

3- يجب إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

4- قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية بسبب كشف طبي.

5- يجب إحضار عدد 2 صورة شخصية 4×6 وتكون حديثة للحالة.

6- الفحوصات الطبية المطلوبة في حالة الإعاقة الحركية، هي (رسم عصب - رسم عضلات للعضو المصاب).

7- في حال وجود خذل أو ضعف بالطرف يجب إحضار آشعة عادية على المفاصل.

8- في حالة وجود تيبس مفاصل أشعة مقطعية على المخ في حال وجود خذل نصفي طولي.

9- رنين مغناطيسي على المخ في حال وجود تصلب متناثر بالجهاز العصبي.

10- رسم عضلات ورسم عصب في حالة وجود سقوط بالقدم أو اصابة بأعصاب الطرف.

ومن جهتها، نوهت وزارة التضامن الاجتماعي وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني، أن جميع التحاليل والأشعة والأبحاث تكون خلال 6 أشهر قبل توقيع الكشف ويجب إحضارها من خلال جهة حكومية معتمدة.