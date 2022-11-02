ننشر خدمات السجل التجاري المتاحة عبر "بوابة مصر الرقمية"

تتيح بوابة مصر الرقمية، عدد كبير من الخدمات المختلفة للمواطنين التي توفر عليهم الذهاب إلى المصالح الحكومية، وذلك في إطار اتجاه الحكومة إلى التحول الرقمي والانتهاء من المعاملات بشكل إلكتروني، وحدثت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر بوابتها خدمات السجل التجاري.

وأتاحت وزارة التموين، العديد من خدمات السجل التجاري على بوابة مصر الرقمية، تيسيرًا على المواطنين، وهو ما سنعرض تفاصيله في السطور التالية، وفق بيان الوزارة، وهي على النحو التالي:-

خدمات السجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية

توجد العديد من الخدمات المتاحة للسجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية، وهي:

1- استعلام عن القيد بالسجل التجاري.

2- حجز موعد فى مكتب السجل التجاري.

3- طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية.

4- استعلام عن بيانات مكتب.

5- مستخرج من السجل التجاري.

6- استعلام عن السجل التجاري.

7- طلب شهادة بيانات للسجل.

8- طلب تجديد سجل تجاري.

9- خدمة تحديث بيانات - تعديل بيانات.

10- طلب شهادة سلبية.

11- حذف الرقم القومي.

12- «إضافة منشأة»- إثبات الرقم القومي على المنشأة.

13- خدمة حجوزاتي.

14- خدمة طلب قيد منشأة فردية.

15- تقديم مستندات للفحص الأمني المسبق.

خدمات السجل التجاري عبر البنك الأهلي

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توقيع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري، بإتاحة الانتهاء من خدمات السجل التجاري من استخراج وتجديد وتسجيل، وذلك من أجل تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع البنك والوزارة وتيسيرا على المواطنين للانتهاء من خدماتهم التي يرغبون بها بعدة طرق.