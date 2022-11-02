ويترقب عشاق ومحبي الساحرة المستديرة حول العالم، موعد مباراة ليفربول وتوتنهام القادمة في الدوري الإنجليزي، لذا يبحث الكثيرون عن القنوات الناقلة لمشاهدة هذا اللقاء المثير.

ويتجهز فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، لمواجهة نظيره توتنهام بقيادة مدربه الإيطالي كونتي، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد مباراة ليفربول وتوتنهام القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي ستكون يوم الأحد المقبل الموافق 6 نوفمبر 2022، على ملعب نادي توتنهام الجديد، في تمام الساعة السادسة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وتنقل أحداث مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدًا عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1"، وذلك وفق الموقع الرسمي للقناة.

موقف ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة توتنهام

ويحتل فريق ليفربول المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة توتنهام، بعد 12 مباراة خاضها الفريق وحصد 16 نقطة، بتحقيق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلها، والهزيمة في مثلها.

ترتيب توتنهام بالدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول

ويأتي توتنهام في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خوض 13 مباراة حصد خلالها 26 نقطة، بتحقيق الفوز في 8 مباريات والتعادل مرتين، والهزيمة في 3 مباريات، خلال مشواره بالبطولة قبل مواجهة ليفربول.

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على نابولي

وحقق ليفربول فوزًا مهما للغاية على نابولي الإيطالي، أمس الثلاثاء، في إطار منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، بثنائية نظيفة، سجلها محمد صلاح وداروين نونيز، مما جعل الريدز سيدخل مباراة توتنهام بمعنويات مرتفعة للغاية.