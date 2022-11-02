تنظيم حلقتين نقاشيتين للطاقة الجديدة والخضراء في قمة الأمم المتحدة للمناخ "COP27"

يعقد مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون لتغير المناخ، خلال شهر نوفمبر الجاري في الفترة من 6 إلى 18 بشرم الشيخ - مصر، يعد المؤتمر فرصة لعرض الإنجازات والحلول المبتكرة في مجال الطاقة الجديدة والخضراء التي تقدمها الشركة، وكذا تبادل الخبرات والرؤى مع المتخصصين من جميع أنحاء العالم.

وسيتم تنظيم حلقتين نقاشيتين متخصصتين في مجال الطاقة والحلول المتكاملة للتحول للأخضر، الأولى يوم 15 نوفمبر – يوم الطاقة - تحت عنوان "تمويل حلول الطاقة الخضراء"، أما الحلقة النقاشية الثانية فتقام يوم 17 نوفمبر – يوم الحلول - تحت عنوان " حلول قرة إنرجي المستدامة لغد أفضل – فرص وتحديات ".



وأعرب المهندس أيمن قرة، عن سعادته بالمشاركة في هذه القمة التاريخية وقال: "أشعر بالفخر لاستضافة مصر لهذه القمة الهامة ممثلة لإفريقيا، والتي تسعى فيها الدول المشاركة للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية."



وأضاف قرة: " نحن نفخر بأنفسنا لكوننا رواد في مجال حلول الطاقة الجديدة والخضراء بناء على قناعتنا الراسخة بالكفاءة والاستدامة، فنحن أول من قدم حلول الطاقة الجديدة ونفذها، ولقد نجحنا في قرة إنرجي خلال الأعوام الماضية من ابتكار حلول متكاملة متنوعة للطاقة الجديدة والخضراء تسهم في تحقيق نتائج بيئية إيجابية للغاية، ولقد نفذنا بالفعل العديد من المشروعات الكبرى في مصر والتي تعتمد على تلك الحلول الفريدة."



وتابع: "ندخل في شراكات عالمية لضمان أعلى معايير الجودة والفاعلية، إذ تعتمد حلولنا المتكاملة والمبتكرة على رفع كفاءة الطاقة للمنظومة ككل أو إعادة استغلال الموارد المهدرة لتوليد الطاقة الجديدة، فنحن نعيد تدوير الحرارة المهدرة أو غازات الشعلة أو الهيدروجين أو المخلفات الصناعية أو السائلة أو غيره لإنتاج الطاقة الجديدة."



وأصدرت الشركة مؤخرًا دليل الطاقة الخضراء المستدامة والذي يضمن العديد من المصطلحات والتعريفات التي يجب أن يعرفها الجميع حول الطاقة الخضراء النظيفة التي يناقشها العالم في الوقت الحاضر، والذي استهدفت منه زيادة الوعي بالتحديات البيئية المتعلقة بتغير المناخ، والحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات جماعية فورية وحلول من شئنها الحفاظ على البيئة وحمايتها، إيمانًا منها بأننا نعايش واقع بيئي يحتاج لتضافر جميع الجهود في محاولة للحفاظ على التوازن البيئي والحد من الظواهر السلبية التي من شأنها تهديد الحياة البشرية على الأرض، ولإنقاذ الإنسانية من كوارث بيئية غير مسبوقة، ولقناعتها بأن مهمة الإنسان إعمار الأرض وتنميتها والحفاظ على الاستدامة.

