معظم البنوك المركزية الخليجية ترفع الفائدة بعد خطوة أمريكية مماثلة

قالت معظم البنوك الخليجية يوم الأربعاء إنها سترفع أسعار الفائدة الرئيسية وذلك بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الرئيسي ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الرابعة على التوالي.

وفي حين جاء قرار البنك المركزي الأمريكي مدفوعا برغبته في كبح جماح التضخم في الولايات المتحدة، فإنه سيوجه أيضا السياسة النقدية في الخليج لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار الأمريكي.

ورفعت كل من السعودية والإمارات، أكبر اقتصادين بالمنطقة، أسعار الفائدة 75 نقطة أساس. ورفع البنك المركزي السعودي أسعار إعادة الشراء (ريبو) وسعر إعادة الشراء العكسي إلى 4.5 بالمئة وأربعة بالمئة على الترتيب. وسيرفع البنك المركزي الإماراتي سعر الفائدة الأساسي إلى 3.9 بالمئة اعتبارا من يوم الخميس.

ورفعت البحرين أيضا سعر الفائدة الأساسي 75 نقطة أساس بينما زادت قطر أسعار الفائدة بما بين 50 و75 نقطة أساس. ولم تعلن الكويت ولا سلطنة عمان عن أي تغيير في أسعار الفائدة حتى الآن.

وكان تأثير رفع أسعار الفائدة في دول الخليج المصدرة للنفط محدودا في 2022 حتى الآن.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري "شهدت الاقتصادات الخليجية أداء قويا للقطاعات غير النفطية هذا العام بالرغم من زيادات أسعار الفائدة.

"نتوقع بعض التأثيرات الأكبر العام المقبل مع ارتفاع أسعار الفائدة بدرجة أكبر إلا أن التقدم في خطط التنمية متوسطة المدى من المنتظر أن يدعم النشاط".

وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الأسبوع إن ارتفاع أسعار النفط من المرجح أن يؤدي إلى فوائض مالية ونمو الاحتياطيات الأجنبية لدى الاقتصادات الخليجية هذا العام، وهو ما سيقلل احتياج الحكومات للاقتراض ومزاحمة القطاع الخاص.